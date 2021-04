Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : repart à l'assaut des 81E Cercle Finance • 08/04/2021 à 12:32









(CercleFinance.com) - Legrand repart à l'assaut des 81E, l'ex-zone de résistance du 8 au 20 janvier dernier. La dernière oscillation qui avait permis de trouver un support vers 72E induit un potentiel de hausse jusque vers 90E... un nouveau record absolu, mais le titre est coutumier du fait et avait entamé l'année par une pluie de records.

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris +2.20%