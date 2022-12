Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : repart à l'assaut des 80E information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 12:46









(CercleFinance.com) - Legrand repart à l'assaut des 80,5E, son zénith des 15 et 24 novembre, une autre résistance se profile rapidement vers 81,3E (testée les 4 août et 2 juin).





Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris +2.58%