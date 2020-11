Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : remporte le Grand Prix 'innovation ESG 2020' Cercle Finance • 26/11/2020 à 10:59









(CercleFinance.com) - Legrand annonce avoir remporté le grand prix 'innovation ESG 2020', dans le cadre des Grand Prix de l'agence Proxinvest, décernés par un jury indépendant. L'objectif de ce prix est de récompenser la société européenne faisant preuve d'innovation sur une pratique 'ESG'. Ces critères 'Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance' permettent de mesurer la performance extra-financière d'une entreprise et de la comparer avec d'autres acteurs économiques. Legrand est récompensé pour utiliser le taux d'atteinte de sa feuille de route RSE sur 5 années consécutives, comme un indicateur de la mesure de la performance des dirigeants.

