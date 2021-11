Legrand relève ses objectifs annuels

(AOF) - Legrand a réalisé un bénéfice de 699 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de l'année 2021, soit une hausse de 41,7% sur un an et de 12% sur deux ans. La marge opérationnelle ajustée s'élève à 21,4%, contre 18,7% il y a un an. Le chiffre d'affaires s'est établi quant à lui à 5,17 milliards d'euros, en croissance de 15% sur un an et de 5,7% sur 2 ans. Cette performance intègre une progression organique de 16% sur un an, ou +4,4% sur 2 ans.

Benoît Coquart, Directeur général de Legrand, a déclaré : "Ces très bons résultats traduisent à nouveau la solidité et la pertinence de notre modèle unique de création de valeur, dont les ambitions à moyen-terme, notamment sur les segments à plus forte croissance tels que les datacenters, les offres connectées du programme Eliot et les programmes d'efficacité énergétique, ont été détaillées à l'occasion de la journée investisseurs du 22 septembre dernier. "

Compte tenu de ses performances, le fabricant de matériel électrique vise à présent pour l'ensemble de l'année une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 11% et 13% (contre au moins +10% précédemment), un effet périmètre proche de 3%, et une marge opérationnelle ajustée comprise entre 20,0% et 20,5% du chiffre d'affaires (contre de l'ordre de 20% précédemment).

