(CercleFinance.com) - Legrand rechute sous 85,5E, ouvrant un 'gap' sous 88E: la cassure du support des 86,2E (du 24/02) semble préfigurer le comblement du 'gap' des 83,8E du 8 février et un support se dessine ensuite vers 81,7E (testé le 31 janvier, et ex-résistance du 13/12/2022).





Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -3.69%