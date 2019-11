Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : pullback vers 68,5E Cercle Finance • 07/11/2019 à 13:33









(CercleFinance.com) - Legrand subit un pullback vers 68,5E et enfonce le plancher des 68,85E du 16 au 21 octobre. Le titre devrait s'en retourner combler le 'gap' des 67,52E du 14 octobre et tenter de reprend appui sur l'ex-zénith des 66,8E du 13 septembre puis celui de 65,8E du 3 juillet et 1er août.

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -2.23%