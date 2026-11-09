Legrand profite des perspectives d'accélération des data centers en 2027, selon UBS

Le spécialiste des infrastructures électriques progresse de 0,93 % ce lundi à la Bourse de Paris, soutenu par UBS, qui relève sa recommandation sur le titre de neutre à acheter et porte son objectif de cours de 160 à 170 euros. La banque suisse estime que le marché sous-évalue le potentiel de croissance du groupe, notamment dans les centres de données.

UBS rehausse de 15 % sa prévision de résultat opérationnel ajusté pour 2027, désormais supérieure d'environ 7 % au consensus des analystes.

La banque suisse anticipe une poursuite de la forte dynamique des centres de données, conjuguée à une amélioration progressive des autres marchés du groupe.

La croissance des centres de données reste sous-estimée, selon UBS. Alors que Legrand prévoit une progression de 35 à 40 % de ses ventes sur ce segment en 2026, après une hausse de plus de 40 % en 2025, les analystes jugent possible un dépassement de cette fourchette. Ils estiment surtout que la croissance pourrait encore accélérer en 2027, portée par la vigueur des investissements dans les infrastructures numériques.

À elle seule, l'activité liée aux centres de données pourrait générer une croissance d'environ 14 % pour l'ensemble du groupe en 2027, laissant entrevoir un potentiel supplémentaire en cas de reprise des autres marchés ou d'évolution favorable des prix. UBS retient ainsi une prévision de croissance de 14 % pour 2027, contre 10 % pour le consensus, une hypothèse qu'elle juge encore prudente.

Une valorisation jugée attrayante

La banque suisse souligne également la qualité de la stratégie d'acquisitions de Legrand, qu'elle considère comme un facteur de différenciation majeur par rapport à ses concurrents. Elle anticipe une contribution annuelle d'environ 4 % des acquisitions à la croissance du groupe, soutenue par un portefeuille d'opportunités toujours bien fourni et une discipline maintenue sur les valorisations. Les dernières opérations ont été réalisées à un multiple moyen d'environ 11 fois l'Ebita attendu à un an.

UBS estime par ailleurs que Legrand a répondu aux inquiétudes liées à la transition vers les architectures électriques à courant continu de 800 volts dans les centres de données, grâce au lancement récent de nouvelles solutions de distribution électrique et de stockage d'énergie. Cette évolution technologique pourrait même permettre au groupe d'accroître la valeur de ses équipements fournis par mégawatt installé.

Enfin, la valorisation du titre apparaît attractive aux yeux du bureau d'études. Legrand se négocie à 18,4 fois ses bénéfices attendus pour 2027 et à 14,5 fois son Ebita, des multiples situés dans le bas de ses fourchettes historiques. Le titre affiche également une décote moyenne d'environ 8 % par rapport à ses principaux concurrents européens, Schneider Electric et ABB.