Legrand: objectifs relevés pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 08:18

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Legrand annonce relever ses objectifs 2023 pour viser désormais une croissance de ses ventes hors effet de change et impacts de la Russie comprise entre +5 et +8% (contre +2 et +6% précédemment).



Le fournisseur de matériel électrique ajoute tabler maintenant sur une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2022), et hors Russie et impacts liés, d'environ 20,5% des ventes (contre environ 20% précédemment) pour l'exercice en cours.



Au premier semestre 2023, son BNPA s'est accru de 19% à 2,45 euros et sa marge opérationnelle ajustée avant acquisitions et hors Russie s'est améliorée de 2,2 points à 22,7%, pour des ventes en hausse de 4,9% à 4,29 milliards d'euros (+4,6% en organique).