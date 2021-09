Legrand : objectifs confirmés à moyen-terme

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Legrand confirme ses objectifs à moyen-terme annoncés le 11 février dernier, dont une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires, hors effets de change, comprise entre +5% et +10%.

Toujours sur l'ensemble d'un cycle économique et hors ralentissement économique majeur, il vise une marge opérationnelle ajustée moyenne d'environ 20% du chiffre d'affaires et un cash-flow libre normalisé compris en moyenne entre 13% et 15% du chiffre d'affaires.

Legrand poursuivra en outre une démarche ESG 'exemplaire et ambitieuse'. Sa cinquième feuille de route RSE débutera en 2022 et sera portée par Virginie Gatin (directrice de la responsabilité sociétale et environnementale), qui vient de rejoindre le comité de direction.