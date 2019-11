LEGRAND : objectifs 2019 confirmés

(AOF) - Sur les neuf premiers mois de 2019, le résultat net de Legrand a progressé de 8,8% à 625 millions d'euros. Le résultat opérationnel ajusté s'établit à 998,5 millions, soit une hausse de 10%. La marge opérationnelle ajustée s'établit ainsi à 20,4% du chiffre d'affaires. Avant acquisitions (à périmètre 2018), la marge opérationnelle ajustée atteint 20,8% des ventes, en hausse de 0,3 point. Le chiffre d'affaires progresse de 10,2% à 4,8889 milliards. La croissance organique s'élève à 2,3%, dont +2,6% dans les pays matures et +1,5% dans les nouvelles économies.

Compte tenu des réalisations des neuf premiers mois de 2019 et de la base de comparaison exigeante du quatrième trimestre 2018, Legrand a confirmé son objectif de progression organique de ses ventes comprise entre 0% et +4% en 2019 et son objectif de marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2018) comprise entre 19,9% et 20,7% du chiffre d'affaires en 2019.

Legrand poursuivra par ailleurs sa stratégie d'acquisitions, créatrice de valeur.