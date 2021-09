Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : nouvelle séance de hausse après le CMD information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 17:39









(CercleFinance.com) - Le titre enregistre une nouvelle journée de hausse après un gain hier de 2,2%. Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Legrand, avec un objectif de cours de 109 euros. A l'occasion de la journée des investisseurs (CMD), le management de Legrand a mis en avant le dynamisme de ses nouveaux marchés (31% du CA) et leur possible essor jusqu'à 50% du chiffre d'affaires. Legrand table ainsi sur une croissance annuelle de son chiffre d'affaires hors change (organique + M&A) de 5 à 10% à moyen terme, rapporte Oddo. Dans ce contexte, l'analyste estime que Legrand ' devrait être capable de poursuivre le M&A à un rythme de 4% par an, sans dégrader son bilan ' et que le groupe va bénéficier des plans de relance ainsi que de la puissance de ses nouveaux marchés (datacenters, efficacité énergétique, produits connectés). Par conséquent, le broker anticipe une croissance organique annuelle de 4.7% entre 2022 et 2025 pour Legrand et estime que ' le groupe va pouvoir se donner les moyens de capturer cette croissance à venir. '

