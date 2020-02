Legrand : nouvelle évolution de sa gouvernance proposée

(CercleFinance.com) - Legrand fait part de la proposition d'une nouvelle évolution de sa gouvernance, qui serait effective le 1er juillet 2020 et consisterait en la nomination à la présidence du conseil d'administration d'Angeles Garcia-Poveda, administratrice indépendante depuis 2012.

Angeles Garcia-Poveda est actuellement administratrice référente et préside le comité des rémunérations, le comité des nominations et de la gouvernance et est membre du comité de la stratégie et de la responsabilité sociétale.

Michel Landel serait nommé administrateur référent et président du comité des nominations et de la gouvernance et Annalisa Loustau Elia présidente du comité des rémunérations. Par ailleurs, Benoît Coquart, directeur général, serait également nommé administrateur.