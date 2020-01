Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : nouvel accord pour un crédit syndiqué Cercle Finance • 13/01/2020 à 18:30









(CercleFinance.com) - Legrand annonce la signature d'un nouvel accord d'amendement et d'extension du contrat multidevises de crédit initialement signé en octobre 2011, puis modifié en juillet 2014, avec l'ensemble des banques. Aux termes de cet accord, la maturité maximum de cette ligne de crédit revolver de 900 millions d'euros est allongée de 5,5 ans, soit jusqu'en décembre 2026, avec des conditions financières améliorées par rapport à celles de juillet 2014. Legrand confirme son engagement RSE en introduisant un critère de performance extra-financière au calcul de la marge.

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -0.52%