Legrand : nouveau zénith à 95,3E

(CercleFinance.com) - Le secteur du matériel électrique à le vent en poupe et Legrand inscrit un nouveau zénith à 95,3E, pulvérisant le précédent zénith des 94E du 23 juillet. Le titre est embarqué dans un funiculaire haussier depuis le plancher des 71,6E du 3 mars et la zone des 95E coïncide effectivement avec le sommet de son canal ascendant moyen terme... mais beaucoup de chartistes visent un score 'rond' de 100E, sachant que 97E correspond à un doublement de valeur par rapport au double plancher des 48,5E des 27/12/2018 et 16 puis 23 mars 2020.

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris +2.09%