Legrand : nouveau zénith à 89,88E, proche des 90,8E

(CercleFinance.com) - Legrand inscrit un nouveau zénith à 89,88E : la dernière oscillation entre 88,2 et 85,6E libère un potentiel de hausse mécanique de +2,6E environ (+3%) en direction de 90,8E (soit un minuscule gain supplémentaire de +1%, sans aucun intérêt court ou moyen terme) soit 16% de mieux que lors du précédent zénith des 78E du 17/02/2020.

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris +1.39%