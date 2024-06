Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Legrand: nouveau directeur de la R&D chez Netatmo information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 10:17









(CercleFinance.com) - Netatmo, filiale de Legrand spécialisée dans le demaine des solutions intelligentes pour la maison, annonce la nomination de Marc Chachereau au poste de directeur de la Recherche et Développement (R&D).



Fort de plus de 20 ans d'expérience en tant que leader en R&D dans l'industrie, il a exercé dans des entreprises de toutes tailles, apportant une richesse de connaissances et une expertise en leadership technologique, gestion de la R&D et stratégie commerciale.





