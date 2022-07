Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand: notification de griefs par l'AC information fournie par Cercle Finance • 06/07/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, Legrand indique avoir reçu, le 4 juillet, une notification de griefs de l'Autorité de la concurrence (AC) portant sur la pratique des prix dérogés avec ses distributeurs sur le marché français.



Le fournisseur d'équipements pour installations électriques 'confirme son attachement au strict respect de la législation en vigueur, et entend exercer pleinement ses droits dans le cadre de la procédure contradictoire qui s'ouvre'.





