Legrand : marge opérationnelle ajustée en repli

(CercleFinance.com) - Legrand annonce une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions de 18,7% au titre des trois premiers mois de 2020, soit un fléchissement d'un point en comparaison annuelle dans un contexte de baisse significative de l'activité en fin de période. Sur un premier trimestre, le groupe de matériel électrique un retrait de 2,2% de son chiffre d'affaires, à 1,55 milliard d'euros, provenant d'un recul organique des ventes (-7,3%), en partie compensé par des effets de périmètre (+4,8%) et de change (+0,7%). Le recul organique des ventes s'est poursuivi en avril, avec une baisse sur ce mois seul de 41%. Sur cette base, Legrand anticipe un retrait marqué de son activité lors du deuxième trimestre, du fait des nombreuses mesures de confinement mises en place.

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -2.36%