Legrand : les prévisions d'un analyste sur 2021

(CercleFinance.com) - Le consensus prévoit pour le 1er trimestre 2021 une croissance de 1.7% du chiffre d'affaires en organique, qui doit être mis en parallèle avec un recul de 7.3% enregistré par le groupe au T1 2020 souligne Oddo dans son étude du jour. ' Pour le T1, nous prévoyons une croissance organique bien supérieure à celle du consensus, à 3.1%, tenant compte d'un fort rebond dans la zone Reste du Monde' indique Oddo. ' Nous prévoyons aussi un retour à la croissance en Europe, aidée par les effets de base (-5.1% réalisés au T1 2020) ' rajoute le bureau d'analyses. ' Au niveau opérationnel, nous prévoyons une marge d'EBIT ajusté de 19.3%, +70 pb '. Oddo confirme son opinion Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 93 E. ' Pour 2021, Legrand prévoit une croissance organique comprise entre +1% et +6%. Le consensus, qui s'est abaissé récemment est dans le haut de cette fourchette, à 5.7% et nous sommes au-dessus à 7.7% ' indique l'analyste. ' Au niveau de la marge d'EBIT ajusté, Legrand prévoit d'atteindre entre 19.2% et 20.2% (consensus et nous à 19.9%), hors effet des acquisitions '.

