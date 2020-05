Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : le franchissement des 61E ne nouveau d'actualité Cercle Finance • 08/05/2020 à 16:22









(CercleFinance.com) - Legrand teste les 60E, le franchissement des 61E est de nouveau d'actualité : il s'agit de la résistance testée les 26 mars puis 7 et 14 avril, la franchir permettrait d'aller re-tester les 64,3E du 30 avril à l'ouverture.

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris +3.88%