Legrand : lancement d'un rachat d'actions

(AOF) - Legrand a annoncé la signature d’un contrat avec un prestataire de services d’investissement afin de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions portant sur un maximum de 515 000 titres, soit environ 0,19% de son capital. Il est prévu que les achats débutent le 15 février 2023 pour une période pouvant aller jusqu’au 15 mars 2023 au plus tard. Conformément à l'autorisation de l'Assemblée générale mixte du 25 mai 2022, le prix moyen par action de l'opération ne pourra excéder le prix maximal de 150 euros.

Les actions ainsi rachetées dans le cadre de ce contrat seront principalement allouées à la livraison de plans d'actions de performance venant à échéance.

Points clés

- Numéro un mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, avec 6 % des parts d’un marché très fragmenté ;

- Portefeuille complet, organisé en quatre divisions, le contrôle et la commande , le management du câble, la distribution d’énergie et le VDI/Dataco, 2/3 des ventes provenant de produits n°1 ou 2 sur leurs marchés ;

- Chiffre d’affaires de 7 Mds€ équilibré entre l’Europe (41 %), l’Amérique du nord et centrale (39 % ), les Etats-Unis étant 1er marché du groupe et l’Asie-pacifique (13 %) ;

- Modèle d’affaires avec 2 moteurs, la croissance organique tirée par l’innovation et les initiatives commerciales et la croissance externe (5,3 Mds€ investis par an entre 2010 et 2021) ;

- Flottant élevé (96,1 % du capital dont 10 % pour le fonds d’investissement américain MFS), Angeles Garcia-Poveda présidant le conseil d’administration de 14 membres, Benoît Coquart étant directeur général ;

- Bilan sain avec une dette nette ramené à 2,5 Mds€ donnant un effet de levier de 1,6 à fin juin.

Enjeux

- Stratégie de moyen terme :

- croissance annuelle de 5 à 10 % des ventes, marge opérationnelle autour de 20 %,

- 50 % des ventes dans les datacenters, les offres connectées du programme Eliot et l’efficacité énergétique ;

- Stratégie d’innovation soutenue par un financement en R&D à 5 % des ventes :

- excellence opérationnelle via le programme Legrand Way,

- 15 % des équipes dédiées au software et firmware,

- offre de connectivités et d’infrastructures nuumériques (voix§données, images, PDU et KVM),

- partenariats avec laboratoires, industriels et soutien aux start-sups ;

- Stratégie environnementale portée par la 5ème feuille de route RSE 2022-24 :

- 3 engagements prioritaires : 8/10èmes des ventes avec des produits durables par leur design ou leur usage en 2030 (75 % en 2021), recul de 30 % des émissions carbone en 2030 et neutralité totale en2050, économie circulaire dans le cycle de production,

- réduction des émissions de CO2 par les clients via les solutions d’efficacité énergétique pour les bâtiments (21 % des ventes du groupe)

- lancement du 1er emprunt vert, indexé sur la trajectoire de neutralité carbone, après un crédit syndiqué indexé sur la réalisation des objectifs RSE ;

- Poursuite des acquisitions d’entreprises de solutions pour centres de données ;

- Fortes positions dominantes -n° 1 ou 2 mondial pour les 2/3 du chiffre d’affaires.

Défis

- Absence de visibilité dans un métier sans carnet de commandes rendant « compliqué de se projeter sur 2023 » ;

- Inflation sur matières premières et composants (15 % à fin septembre) et sur l’énergie et les transports, non totalement compensée par le relèvement de 9,9 % des hausses de prix de vente ;

- Malgré l’amélioration des approvisionnements en matières plastiques et mécaniques, difficultés persistantes dans les composants électroniques, et dans la chaîne logistique de Chine vers l’Amérique du nord ;

- Sobriété énergétique : doublement de l’objectif de réduction de consommation d’énergie entre 2021 et fin 2023, soit -15% ;

- Litige avec l’Autorité de la concurrence française sur les pratiques de prix de vente ;

- Après une hausse de 19,1 % des ventes et de 16,1 % du bénéfice net à fin septembre, confirmation de l’objectif 2022 d’une croissance de 9 à 12 % des revenus, marge opérationnelle autour de 20 %.

