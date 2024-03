Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Legrand: lance un plan d'actionnariat salarié international information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - Legrand fait part, ce soir, de son intention de lancer son premier plan d'actionnariat salarié international.



Ainsi, entre les 18 mars et 2 avril 2024, les salariés auront la possibilité d'acquérir des actions Legrand dont le prix de souscription a été fixé à 74,13 euros. Celui-ci tient compte d'une décote de 20 %.



L'opération est déployée en France et à l'international (incluant notamment la Chine).



Les actions seront souscrites par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) ou, dans certains pays, directement par les salariés.



Les actions seront soumises à une période d'indisponibilité de 5 ans, sauf cas exceptionnels de déblocage anticipé autorisés.







