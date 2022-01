Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand: label GEEIS Diversity pour quatre pays information fournie par Cercle Finance • 19/01/2022 à 10:48









(CercleFinance.com) - Un an après avoir obtenu le label Gender Equality European & International Standard (GEEIS) Diversity pour les périmètres siège social et France, Legrand annonce la labellisation de ses filiales au Chili, en Colombie, en Egypte et en Suisse.



'Ces distinctions viennent reconnaitre les avancées réalisées par le groupe depuis de nombreuses années en matière de diversité et d'inclusion et récompensent ainsi les engagements forts de filiales traduits par leurs actions mises en place localement', affirme-t-il.





