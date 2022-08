Legrand: l'analyse de deux brokers sur l'évolution du titre information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 14:27

(CercleFinance.com) - Le titre Legrand a progressé de plus de 1,5% en données hebdomadaires, une hausse qui atteint plus de 11% en un mois.



Dans ce contexte, UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Legrand ainsi que son objectif de cours de 98 euros, recelant un potentiel de progression de 23% pour l'action du fournisseur français de matériel électrique, après la parution de ses semestriels la semaine passée.



'La croissance à long terme du chiffre d'affaires et des bénéfices reste résiliente malgré une estimation plus prudente concernant la croissance organique attendue pour 2023', estime le broker dans le résumé de sa note de recherche.



De son côté, Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Legrand, avec un objectif de cours abaissé de 100 à 94 euros en raison de nouvelles hypothèses de marché.



Le bureau d'analyses indique que les résultats du 1er semestre (croissance organique de 10,9%) sont ressortis légèrement supérieurs aux attentes (Oddo tablait sur +10,3%, le consensus sur +8,8%).



Dans ce contexte, Legrand relève sa guidance 2022 et table désormais sur une croissance annuelle de 6 à 9% (contre 3 à 7% précédemment).



Par conséquent, Oddo ajuste ses BPA de +1% en 2022 et -1% en 2023 et table sur une croissance organique du CA de 7,6% en 2022.