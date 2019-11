Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : hausse de 9% du résultat net à neuf mois Cercle Finance • 07/11/2019 à 07:55









(CercleFinance.com) - Legrand publie pour les neuf premiers mois de l'année un résultat net part du groupe en croissance de 8,8% à 625 millions d'euros, et une marge opérationnelle ajustée de 20,4% du chiffre d'affaires, atteignant 20,8% avant acquisitions (à périmètre 2018). Le chiffre d'affaires du fournisseur de matériel électrique progresse de 10,2% à 4.888,9 millions d'euros, avec une croissance organique de 2,3%, dont 2,6% dans les pays matures et 1,5% dans les nouvelles économies. Legrand confirme ses objectifs annuels de progression organique de ses ventes entre 0% et +4% et de marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2018) entre 19,9 et 20,7% du chiffre d'affaires.

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -2.09%