Legrand: hausse de 15% du RNPG en 2023

(CercleFinance.com) - Legrand publie au titre de 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) en augmentation de 14,9% à 1,15 milliard d'euros avec une marge opérationnelle ajustée améliorée de 0,6 point à 21% pour des ventes stables (+0,9%) à 8,42 milliards (+4,7% hors change et Russie).



Le versement d'un dividende de 2,09 euros par action au titre de 2023, en croissance de 10%, sera proposé par le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment à son AG des actionnaires du 29 mai.



Pour l'année 2024, Legrand anticipe une croissance organique et par acquisitions du chiffre d'affaires légèrement positive ('low single digit') et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions de 20 à 20,8%.





