Legrand : 'gap' sous 77,1E, chute de -10% vers 69,3E

(CercleFinance.com) - Legrand ouvre un 'gap' sous 77,1E et chute de -10% vers 69,3E.

Le titre casse le support des 72E du 1er septembre et efface tous ses gains depuis le 13 octobre et pourrait reprendre appui sur le plancher des 68E du 12 octobre et 23 juin dernier.





Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -7.25%