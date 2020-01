Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : fuse au-delà de 74,5E, nouveau record absolu Cercle Finance • 29/01/2020 à 17:51









(CercleFinance.com) - Legrand fuse au-delà de 74,5E et inscrit un nouveau record absolu, au-delà des 74,12E du 27 décembre. La sortie du corridor 71,5/74E valide un nouvel objectif de 76,5E, soit +25% depuis le mi-août, +42% depuis la mi-janvier.

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -1.10%