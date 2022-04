Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand: flirte avec les 88E, vise désormais 90,5E information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 18:13









(CercleFinance.com) - Legrand ouvre un 'gap' au-dessus des 84,08E puis s'envole de +5% pour flirter avec les 88E: le titre se rapproche de la résistance des 90,5E de la mi-mars et pourrait s'attaquer dans la foulée à la résistance des 92,2E du 2 février.





Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris +3.58%