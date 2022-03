Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand: feuille de route développement durable information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 09:27









(CercleFinance.com) - A l'occasion d'un événement ESG (environnement, social et gouvernance), Legrand présente sa cinquième feuille de route développement durable (RSE) 2022-2024, avec un plan d'actions précis contribuant à 10 objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU.



Parmi les objectifs du groupe, figurent une réduction de ses émissions directes (scopes 1 & 2) et indirectes (scope 3) de carbone en ligne avec son engagement 2030 validé par le SBTi de contribuer à la limitation de l'augmentation des températures à 1,5° C.



Legrand vise aussi, d'ici 2024, un taux de 30% des positions managériales occupées par des femmes et l'extension du programme Serenity On, permettant de bénéficier d'un socle minimal de protection sociale, à 100% de ses collaborateurs.





