Legrand: en tête du CAC, Berenberg juge le titre intéressant

(CercleFinance.com) - L'action Legrand signe la plus forte hausse de l'indice CAC 40 mercredi à la Bourse de Paris, profitant de l'optimisme accru des analystes de Berenberg sur le fabricant d'équipements électriques.



Dans une longue étude consacrée aux valeurs industrielles, l'analyste allemand indique avoir relevé sa recommandation sur Legrand de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 95 à 110 euros.



Dans sa note, l'intermédiaire financier justifie son relèvement par un potentiel de bonnes surprises vis-à-vis des prévisions établies par le consensus et par la sous-performance relative récemment affichée par la valeur.



De son point de vue, Legrand est particulièrement intéressant à jouer en tant qu'acteur du marché des centres de données, un métier ignoré mais qui représente 15% de son chiffre d'affaires, au moment où sa croissance a été récemment pénalisée par son exposition au segment résidentiel, où il est plus présent que ses pairs.



En fin de matinée, le titre progressait de 1,8%, alors que le CAC grignotait moins de 0,1%.





