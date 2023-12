Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Legrand: en retrait avec une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 14:57









(CercleFinance.com) - Legrand perd près de 2% sous le poids d'une dégradation de recommandation chez UBS directement de 'achat' à 'vente', avec un objectif de cours ramené de 108 à 82 euros, sur le titre du fournisseur français d'infrastructures électriques.



Justifiant ce changement par 'un potentiel de croissance limité, des risques cycliques et une valorisation exigeante', le broker affiche une préférence dans le secteur pour Schindler, Kone et Assa Abloy, ce dernier faisant d'ailleurs l'objet d'un relèvement à 'achat'.





Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -1.46%