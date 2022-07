Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand: en recul sur des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 16:05









(CercleFinance.com) - Legrand recule de 2% sur fond de propos défavorables de Credit Suisse, qui maintient son opinion 'sous-performance' sur le titre du fournisseur de matériel électrique, malgré un relèvement de ses estimations de profit opérationnel d'environ 10% pour 2022-24.



S'il considère Legrand comme une 'franchise de haute qualité dans le domaine attractif de l'électrification ', Credit Suisse pointe des risques cycliques dans le résidentiel, un potentiel d'amélioration de marges limité et un risque d'intensification de la concurrence.





Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -1.33%