Legrand : en hausse, un broker se montre rassuré

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Legrand avance ce matin de près de +2%, alors que l'analyste Oddo BHF annonce rester neutre sur celui-ci, après un échange avec le CFO 'rassurant sur ce que le groupe maitrise'. 'Dans la crise actuelle, chaque semaine apporte son lot de nouvelles, plutôt négatives pour l'instant sur le plan économique (i.e. confinement croissant) mais cela pourrait s'inverser. Néanmoins, il pourrait être difficile pour le groupe de fournir une guidance 2020 selon nous. Nous prévoyons pour l'instant une croissance organique de -2.6% pour 2020 qui risque de se révéler trop optimiste et un recul de la marge d'EBIT ajusté de 19.1% (-90 pb)', relève le broker. Oddo BHF confirme son objectif de cours de 57 euros (-5% de potentiel). 'Nous estimons toujours que Legrand fait partie des valeurs à privilégier dans un contexte de crise économique, de par son statut de best in-class. Cependant, nous sommes inquiets de l'évolution de la demande en Europe, qui pourrait être durablement impactée par les arrêts de chantiers (nous ne croyons pas à un rattrapage)', commente l'analyste.

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris +0.83%