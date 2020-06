Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : en hausse, un broker passe à l'achat Cercle Finance • 05/06/2020 à 12:23









(CercleFinance.com) - Le titre Legrand avance de +3 ce vendredi, alors que l'analyste Goldman Sachs Equity Research annonce revoir à la hausse sa recommandation sur celui-ci, passant de Neutre à Achat. 'Legrand a une longue expérience de maintien de marges élevées pendant les crises. Le consensus sous-estime cela. Depuis près de 30 ans, la marge d'EBITDA de Legrand ne s'est jamais contractée de plus de 200 pb. Un fort pouvoir de tarification et une équipe de direction avec en moyenne plus de 20 ans d'expérience interne nous donnent la certitude que cette crise ne devrait pas être différente', explique le broker. Goldman Sachs revoit ainsi son objectif de cours à la hausse, passant de 65 à 70 euros.

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris +3.03%