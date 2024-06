Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Legrand: émission obligataire pour 600 millions réalisée information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Legrand annonce avoir réalisé une émission obligataire à taux fixe pour un montant de 600 millions d'euros avec une échéance à 10 ans et un coupon annuel de 3,5%, une opération souscrite 5,5 fois, 'démontrant à nouveau la confiance des investisseurs'.



'Cette opération porte la maturité moyenne de la dette obligataire à 5,3 ans, avec la prochaine échéance de remboursement, d'un montant de 500 millions d'euros, fixée au 6 juillet 2024', précise le fournisseur d'infrastructures électriques pour le bâtiment.





