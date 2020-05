Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : dividende approuvé en AG Cercle Finance • 28/05/2020 à 07:20









(CercleFinance.com) - Legrand annonce que son assemblée générale mixte des actionnaires, réunie le 27 mai à huis-clos, a approuvé le versement d'un dividende de 1,34 euro par action au titre de 2019, dividende dont le détachement aura lieu le 1er juin et le paiement le 3 juin. L'assemblée a aussi renouvelé, pour une durée de trois ans, le mandat d'administratrice d'Angeles Garcia-Poveda, qui prendra ses fonctions de présidente du conseil d'administration à compter du 1er juillet. Au titre de la solidarité, Legrand a également annoncé la diminution des rémunérations du directeur général et de l'ensemble de l'équipe de direction, ainsi que le gel de la rémunération du conseil d'administration au titre de 2020.

