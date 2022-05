Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : dévisse de -8,8% vers 77,25E information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 11:00









(CercleFinance.com) - Incompréhensible, inexplicable... Legrand a dévisse de -8,8% vers 77,25E ce lundi en quelques seconds vers 10H.

Aucun 'nouvelle' ne justifie ce mouvement qui ressemble à un 'gros doigt' (erreur de passation d'ordre), mais ce n'en était pas un car beaucoup d'autres titres ont également coulé à pic en quelques secondes au sein du CAC40.

Le titre a brièvement enfoncé son plancher annuel des 78E et a tutoyé l'ex-zénith des 77E du 19/02/2020.





Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -2.05%