Legrand: des analystes réhaussent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 15:17

(CercleFinance.com) - Legrand a annoncé hier un résultat net part du groupe en hausse de 10,5% à un milliard d'euros au titre de 2022, avec une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions de 20,7% du chiffre d'affaires, en hausse de 0,2 point par rapport à 2021.



Legrand se fixe pour objectifs en 2023 une croissance de ses ventes hors effet de change entre +2% et +6% (comprenant un effet périmètre d'environ +3%), et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions d'environ 20% des ventes.



Suite à cette annonce, Oddo maintient sa note ' neutre ' sur le titre Legrand avec un objectif de cours relevé de 84 à 86 euros après que Legrand a publié hier matin des résultats T4 2022 ' assez sensiblement au-dessus des attentes '.



Le bureau d'analyses rapporte que le CEO n'a pas souhaité fournir de commentaires sur les perspectives de marché mais qu'il estime que les datacenters (qui ont été très dynamiques en 2022) et les green products vont continuer à croître.



' Nous prévoyons désormais pour 2023 une croissance organique du CA de 0.6% (dont -1.3% de volumes) et une marge d'EBIT ajusté de 19.7%. Ceci se compare à des objectifs de croissance organique de -1/+3% et une marge autour de 20% avant impact des acquisitions et de la Russie ', indique Oddo.



L'analyste rapporte enfin que dans le secteur, la plupart des groupes (Assa Abloy, Rexel, Schneider Electric, etc) devraient être capables de générer une croissance bien plus soutenue, du fait d'un positionnement sur des segments plus porteurs (électrification, automation, etc).



Bernstein a relevé son opinion sur Legrand, passant à 'surperformance' contre 'performance de marché' jusqu'ici, avec un objectif de cours rehaussé de 76 à 92 euros.



L'intermédiaire explique avoir modifié son opinion sur plusieurs valeurs européennes de l'industrie et des biens d'équipement, estimant qu'il était désormais temps de redevenir positif sur le secteur.



Après une année 2022 difficile (guerre en Ukraine, renchérissement de l'énergie, inflation, remontée des taux d'intérêt, menaces d'une récession...), Bernstein veut croire que le pire est en grande partie passé pour les groupes industriels du Vieux Continent.



Il rappelle aussi que le secteur se trouve habituellement à l'abri des phases de ralentissement économique, la demande des clients pour les procédés d'amélioration de leur efficacité ayant tendance à augmenter en période de crise.



L'analyste considère que tous ces éléments devraient favoriser une revalorisation du secteur et relève sa recommandation sur cinq valeurs, à savoir Assa Abloy, Dassault Systèmes, Legrand, Schneider et Siemens.



Au sein du secteur, l'intermédiaire affiche maintenant sept recommandations à l'achat, trois opinions 'neutres' et quatre conseils de vente.

Deutsche Bank a pour sa part dégradé mardi dernier sa recommandation sur le titre Legrand de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours inchangé de 86 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier explique que le fabricant du matériel électrique se négocie actuellement en Bourse sur la base d'un ratio Valeur d'entreprise/Ebita de 14,5x et d'un PER de 20x, des chiffres en ligne avec ses multiples historiques.



Dans ces conditions, l'analyste dit ne voir qu'un potentiel d'appréciation limité pour l'action aux niveaux actuels.



D'un point de vue opérationnel, Deutsche Bank dit redouter que la demande soit affectée par une correction plus marquée que prévu dans le secteur de la construction résidentielle.



Le professionnel craint par ailleurs que la direction du groupe ne communique des prévisions prudentes au titre de l'exercice 2023, notamment du fait de la récente décision de quitter le marché russe, qui représentait encore 1,5% du chiffre d'affaires l'an dernier.