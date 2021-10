Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : décroche vers 92,5E, surveiller 92E information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 12:38









(CercleFinance.com) - Legrand décroche vers 92,5E : surveiller 92E, le plancher fu 21/10 puis 90,26E, l'ex 'gap' du 13/10. La correction pourrait s'interrompre au niveau du plancher des 89,6E du 12/10

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -1.76%