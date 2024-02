Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Legrand: contrat avec un PSI pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Conformément à l'autorisation de son AG mixte du 31 mai dernier, Legrand annonce la signature d'un contrat avec un prestataire de services d'investissement (PSI) afin de racheter 400.000 titres, soit environ 0,15% de son capital.



Il est prévu que les achats débutent ce 16 février pour une période allant jusqu'au 13 mars 2024. Ces actions seront principalement allouées à la livraison de plans d'actionnariat salarié et de plans d'action de performance venant à échéance.





Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris +2.32%