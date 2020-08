Legrand : cassure d'une ligne de tendance haussière (8283T)

Notre Préférence : En-dessous de 71.7, une correction vers 59.9 puis 55.14 semble probable.

Put adapté : strike : 625 - maturité : 12/16/2020 - bid/ask : 0.78 / 0.788 - delta : ND - Kilovar : 300 - Mnemo : 8283T



Pivot : 71.7



Scénario alternatif : Le dépassement des 71.7 ouvrirait la voie vers 74.5.

Call adapté : strike : 70 - maturité : 12/16/2020 - bid/ask : 0.326 / 0.33 - delta : ND - Kilovar : 200 - Mnemo : H135T



Commentaire : Le titre a cassé la ligne de tendance haussière qui soutenait les cours depuis mi-mars. Les moyennes mobiles à 20 et 50 séances sont orientées négativement au-dessus des cours, tandis que le RSI plonge en territoire vendeur. Ainsi, tant que les 71.7 euros ne sont pas franchis en clôture, une nouvelle phase de baisse est privilégiée en direction de 59.9 euros puis 55.14 euros en extension.TRADING CENTRAL : Informations légales et réglementairesLes informations fournies ne constituent pas, en aucune manière, une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des valeurs mobilières et produits similaires. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de TRADING CENTRAL à un instant donné et sont susceptibles de changer à tout moment. Ils ne sauraient cependant constituer un engagement ou une garantie de la part de TRADING CENTRAL. Le destinataire reconnaît et accepte que par leur nature même, tout investissement dans des valeurs mobilières et produits similaires revêt un caractère aléatoire et qu'en conséquence, tout investissement de cette nature constitue un investissement à risque dont la responsabilité revient exclusivement au destinataire. Il est précisé que les performances passées d'un produit financier ne préjugent en aucune manière de leurs performances futures. Le marché des changes et les dérivés financiers tels que les contrats à terme (Futures), CFD (Contracts for Difference ou Contrats financiers pour différence), warrants, turbos ou certificats impliquent un haut degré de risque. Ils nécessitent un bon niveau de connaissances et d'expérience en matière financière. TRADING CENTRAL recommande la consultation d'un professionnel financier qui aurait une parfaite connaissance de la situation patrimoniale et financière du destinataire de ce message et serait à même de vérifier que les produits financiers mentionnés sont adaptés à ladite situation et aux objectifs financiers poursuivis. TRADING CENTRAL recommande de lire la rubrique « facteurs de risques » du prospectus de tout produit financier mentionné.Responsable de la recherche de TRADING CENTRAL : Rémy GAUSSENSLa société TRADING CENTRAL est régie par le code de bonne conduite de l'association ANACOFI-CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers et enregistrée à l'ORIAS sous le numéro 17005458.Siège social de l'éditeur : TRADING CENTRAL SA, 11 bis rue Scribe, 75009 ParisRCS : PARIS B 423 512 607 N° TVA Intracommunautaire: FR 174 235 12607

