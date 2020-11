Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : bondit vers 69,8E Cercle Finance • 05/11/2020 à 10:21









(CercleFinance.com) - Legrand bondit vers 69,8E, effaçant en 3 séances toutes ses pertes depuis le 20 octobre. La cassure du support des 64,7E s'est avérée être un 'bear' trap' avec un bref repli vers 63,4E (histoire de déclencher des 'stop'), suivi d'un rebond de près de +10% qui assomme les 'shorts'. Le titre risque cependant de buter sur une grosse résistance oblique qui gravite vers 71E

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris +2.48%