Legrand : Berenberg voit un potentiel limité, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 04/08/2021 à 10:41









(CercleFinance.com) - Le titre Legrand perd du terrain mercredi matin à la Bourse de Paris, lesté par une dégradation des analystes de Berenberg, désormais à 'conserver' sur la valeur, contre 'achat' auparavant. A 10h10, l'action du fabricant de matériel électrique cède 0,3% et signe l'une des plus baisses les plus notables de l'indice CAC 40 en ce début de séance. Dans une note de recherche, les analystes de Berenberg reconnaissent qu'il peut sembler 'prématuré' de dégrader le titre après les bons résultats du deuxième trimestre, au vu d'une demande qui s'améliore d'un point de vue structurel et avant la réunion d'investisseurs très attendue du mois de septembre. 'Mais, s'il est vrai que l'activité peut sembler en pleine forme, nous ne prévoyons qu'un potentiel haussier limité en ce qui concerne les prévisions et le cours de Bourse à un horizon de 12 mois', justifie l'intermédiaire.

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -0.04%