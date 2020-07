Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : baisse de 31,2% du résultat net semestriel Cercle Finance • 31/07/2020 à 07:56









(CercleFinance.com) - Legrand annonce au titre du premier semestre 2020 un résultat net part du groupe en baisse de 31,2% à 285,7 millions d'euros et un résultat opérationnel ajusté en retrait de 25% à 496,9 millions, soit 17,5% des ventes, une marge en recul de trois points. 'Cette bonne résistance traduit notamment la mise en place immédiate d'initiatives, pour partie ponctuelles, visant à protéger la rentabilité du groupe', commente Benoît Coquart, le directeur général du fournisseur de matériel électrique. Le chiffre d'affaires ressort à 2.832,6 millions d'euros, en recul de 12,2% par rapport au premier semestre 2019, avec une évolution organique de -15,2% en retrait dans les pays matures (-14,3%), ainsi que dans les nouvelles économies (-17,8%).

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris 0.00%