Legrand : baisse de 18% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Legrand publie au titre de 2020 un résultat net part du groupe en baisse de 18,4% à 681,2 millions d'euros et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions de 19,1%, pour un chiffre d'affaires de 6,1 milliards, en recul de 7,9% (-8,7% en organique). Le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 1,42 euro par action au titre de 2020 (comparé à 1,34 euro au titre de 2019), soit un taux de distribution qui s'établirait alors à 56%. Legrand se fixe pour objectifs en 2021 une croissance organique de ses ventes entre +1 et +6% et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2020) entre 19,2 et 20,2% du chiffre d'affaires.

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -3.50%