Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Legrand: baisse de 11% du RNPG semestriel information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Legrand publie au titre des six premiers mois de 2024 un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 11,3% à 577,6 millions d'euros, et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions en baisse de 1,4 point à 20,8% des ventes.



A 4,21 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du fournisseur de matériel électrique pour le bâtiment s'est tassé de 2% en données brutes comme en organique, avec des replis organiques de 0,9% dans les pays matures et de 5,1% dans les nouvelles économies.



Legrand confirme ses objectifs pour l'année 2024, dont un chiffre d'affaires organique et par acquisitions en légère croissance 'low single digit' et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions entre 20 et 20,8%.





Valeurs associées LEGRAND 99,38 EUR Euronext Paris +5,97%