Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : assemblée générale à huis-clos Cercle Finance • 14/04/2020 à 07:07









(CercleFinance.com) - Legrand indique que son conseil d'administration a décidé, dans le contexte de crise sanitaire, de tenir la prochaine assemblée générale mixte du 27 mai à huis-clos, cette dernière étant retransmise sur le site internet du groupe de matériel électrique. Les actionnaires sont ainsi invités à exprimer leur vote par correspondance (via le site internet sécurisé ou par formulaire papier), et à poser leurs questions par écrit selon les modalités qui seront détaillées dans l'avis de convocation. Parmi les propositions soumises au vote, figureront un gel du dividende versé au titre de 2019 à 1,34 euro par action, contre 1,42 euro initialement annoncé, ainsi qu'une réduction de 25% de la rémunération annuelle totale du directeur général.

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris +0.03%