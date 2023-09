Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : après les échecs sous 92E, ça coince sous 91,5E information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 10:46









(CercleFinance.com) - Après la multiplication des échecs sous 92E (du 13 juin au 10 août), ça coince sous 91,5E depuis fin août.

Il n'y a pas encore de 'ventes de lassitude' mais le risque s'accroitrait sérieusement sous les 88,5E (sortie de triangle à la baisse) puis surtout sous 87E (plancher du 23 juin et ultime support estival).





Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -2.71%