Legrand ajuste ses objectifs annuels

(AOF) - Au premier semestre 2021, le résultat net part de Legrand est en hausse de 68,5% sur un an, à 481,3 millions d'euros. Cette progression provient essentiellement de la hausse du résultat opérationnel (+266 millions d'euros). Le résultat opérationnel ajusté qui atteint, lui, les 761,4 millions d'euros (+53,2%), pour une marge avant acquisitions de 22,4% (+4,9 points). Cette progression traduit notamment l'effet de levier lié à la forte croissance de l'activité et à une reprise sélective des frais. L'inflation des matières premières et composants a quant à elle poursuivi son accélération.

"Legrand enregistre au premier semestre 2021 un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros, en très forte croissance de +21,9% sur un an, soit +7% sur 2 ans, a déclaré Benoît Coquart, le Directeur général du groupe. Cette performance est principalement tirée par une hausse organique des ventes de +22,6% par rapport au premier semestre 2020, soit +3,9% sur 2 ans, confirmant le renforcement continu des positions concurrentielles de Legrand sur ses marchés ; ainsi que notre capacité à saisir pleinement les opportunités de croissance sur les segments porteurs du bâtiment de demain".

Compte-tenu de ces performances, mais aussi d'un contexte sanitaire qui reste incertain et de tensions fortes et croissantes sur les approvisionnements, Legrand a révisé ses objectifs et vise désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires d'au moins 10% (contre +4% à +7% auparavant). Il table également sur une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 20% du chiffre d'affaires (y compris acquisitions consolidées en 2021), contre 19,6% à 20,4% communiqué précédemment.

